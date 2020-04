De uitzending van 27 april

Nertsen in Noord-Brabant besmet met corona

Bij twee nertsenfokkers in Noord-Brabant is bij meerdere dieren het coronavirus vastgesteld, maakte minister Carola Schouten van Landbouw gisteren bekend. Het ministerie gaat uit van besmetting van mens op dier, omdat enkele medewerkers van de bedrijven in Beek en Donk en Milheeze verschijnselen hadden van het coronavirus.