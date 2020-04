Dit zijn in coronatijd de risico's voor de motoren van de economie

Soms lijkt het erop dat de Nederlandse economie door de coronacrisis volledig op slot zit. Er worden duizelingwekkende bedragen in de economie gepompt en toch zijn de vooruitzichten ronduit somber: we maken ons op voor een ongekend diepe recessie. Dat is vooral zichtbaar in het straatbeeld, de winkels zijn dicht, restaurants en kapperszaken zijn gesloten.

Maar onder die moeilijke omstandigheden wordt er in de mainports Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam toch nog gewoon doorgewerkt. Alle drie de regio's zijn grote drijvers onder de Nederlandse economie. Al krijgen Amsterdam en Rotterdam nu flinke klappen, brainport Eindhoven ziet nog lichtpuntjes.

We varen mee met de roeiers van de Rotterdamse haven, die zorgen dat grote schepen kunnen afmeren. En econoom Mathijs Bouman zet de kansen én uitdagingen voor alle drie de mainports op een rijtje.