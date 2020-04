De uitzending van 26 april

Er worden duizelingwekkende bedragen in de Nederlandse economie gepompt en toch zijn de vooruitzichten ronduit somber en maken we ons op voor een ongekend diepe recessie. Dat is vooral zichtbaar in het straatbeeld: de winkels zijn dicht, restaurants en kapperszaken gesloten. Maar hoe draaien de grote motoren van de Nederlandse economie? Hoe gaat het met bijvoorbeeld de mainport Rotterdam met zijn haven, de mainport Amsterdam met Schiphol en de brainport Eindhoven met zijn high tech economie? Econoom Mathijs Bouman zet het vanavond op een rijtje.

Groeiende medische zorg aan illegalen

Wie illegaal in Nederland verblijft, heeft volgens de Vreemdelingenwet recht op 'noodzakelijke' medische zorg. Wat 'noodzakelijke' medische zorg precies is, bepaalt de arts. De ngo 'Dokters van de Wereld' rijdt sinds drie jaar met speciale zorgbussen door het land. In deze mobiele spreekuren kunnen illegalen met hun medische klachten terecht en worden ze geholpen bij het maken van een afspraak bij een reguliere huisarts. De huisartsen die illegalen in hun praktijk behandelen, zien dat de zorg complex is. Vanwege de slechte woonsituatie en de stress die de illegaliteit met zich meebrengt, hebben deze patiënten vaak ook psychische problemen. Vanavond een reportage.