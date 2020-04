De uitzending van 23 april

De zoektocht naar een coronamedicijn

Op dit moment lopen of starten er studies op 160 locaties naar een medicijn tegen corona. Toch zal het nog wel even duren voordat een middel gevonden wordt dat zowel het virus als de ontstekingen afremt. De hoop is nu dan ook vooral gevestigd op bepaalde bestaande medicijnen die eigenlijk voor andere aandoeningen bestemd zijn.

Geef je een coronapatiënt die er slecht aan toe is medicijnen waarvan de werking nog onderzocht wordt? Vanavond een reportage over dit dilemma en over de zoektocht naar hét medicijn. En te gast is Marc Bonten, arts-microbioloog aan het UMC Utrecht.