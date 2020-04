De uitzending van 21 april

Verlichting van de coronamaatregelen? Om 19.00 uur wordt duidelijk wat er gaat gebeuren met de coronamaatregelen en of bijvoorbeeld scholen en horeca-gelegenheden weer open kunnen. De huidige coronamaatregelen gelden nu tot 28 april. Een aanzienlijke verlichting van de maatregelen zit er niet in, zo is de verwachting. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag. Te gast is Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. We zochten met econoom Mathijs Bouman eerder al uit hoe de anderhalvemetersamenleving vorm kan krijgen:

Duitsland maakt serieus werk van uitgebreid contactonderzoek Menselijk contactonderzoek is essentieel bij het onder controle houden van het coronavirus. Zodra de maatregelen versoepeld zullen worden, zal daar volop op ingezet moeten worden. Een app zal hooguit ter ondersteuning dienen, maar het daadwerkelijke contactonderzoek moet gebeuren door de GGD's. In Duitsland maken ze hier nu al serieus werk van. We spreken onder anderen met Sjaak de Gouw van de GGD. Te gast is Nieuwsuur-verslaggever Siebe Sietsma die in kaart brengt wat mogelijke problemen zullen zijn.

Corona in de banlieues Europacorrespondent Saskia Dekkers reist door Europese landen die geraakt zijn door de corona-uitbraak. Na het Belgische Essen en Antwerpen is ze nu in de Franse buitenwijken. Dekkers bezocht eerder het Belgische Essen en Antwerpen en de Franse stad Mulhouse. Ze vertelt hoe ze het reizen in tijden van corona voor haar reportages heeft ervaren, in het artikel hieronder: