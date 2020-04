Thuisonderwijs op 55m2: 'Wat ik niet weet, vraag ik aan Google'

Veel gezinnen zullen morgenavond gespannen voor de tv zitten. Want dan komt antwoord op de vraag: gaan de scholen na de meivakantie weer open? Vader Evert Kroon hoopt van wel. Hij woont met zijn gezin in een appartement van 55 m2 op tweehoog en helpt daar zijn twee kinderen met school. De afgelopen weken zorgt hij ervoor dat ze elke dag op tijd wakker zijn en dat de laptop aan gaat zodat ze om half elf op de bank klaar zitten voor een videocall met de juf. "Ik help ze waar het kan", zegt Kroon. "Maar mijn oudste, zij zit in groep 8, kan ik niet altijd helpen met de lesstof." Kroon is als 16-jarige gaan werken als timmerman en heeft sindsdien geen onderwijs meer gevolgd. "Als mijn dochter vragen heeft over taal, voltooid verleden tijd bijvoorbeeld, dan heb ik geen idee." De vrouw van Kroon is Filipijnse en kan daar ook niet bij helpen. Ook is zij overdag vaak aan het werk. "Alles wat de kleine doet snap ik wel", zegt Kroon. "Als het gaat over de Tweede Wereldoorlog weet ik ook alles. En anders vragen we het Google."

Elke dag te laat beginnen Ella Rietvelt is directeur van de twee basisscholen waar Kroons kinderen op zitten. Ze weet dat sommige gezinnen gaan achterlopen op de lesstof. "We kunnen nu al voorspellen welke kinderen dat zijn. En dan zijn er nog de kinderen die elke dag te laat beginnen. We bellen die ouders elke dag, maar het helpt niets." Als de kinderen straks weer naar school mogen, hoeven ze die gemiste uren niet verplicht in te halen, zegt Rietvelt. "Wij gaan uit van een nieuwe beginsituatie." De schooldirecteur hoopt voor morgen maar één ding: "Laat alsjeblieft de scholen weer opengaan; die behoefte is er enorm. Kinderen kloppen op de ramen en willen even aandacht. Er was laatst ook een vader die vroeg: mag mijn kind alsjeblieft even een half uur in de poppenhoek? Gezinnen en ouders willen niets liever."

“ Ik zie dat de kinderen vaker huilen en down en hysterisch zijn. Ze missen school. Fenna Vissers, moeder van drie kinderen

Dat geldt zeker ook voor Fenna Vissers: zij wil niets liever dan dat haar kinderen weer naar school gaan. Sinds haar man twee jaar geleden overleed, staat ze er alleen voor met haar drie kinderen. Ze werkt thuis, maar ook dat is niet zonder spanningen nu haar baas in zwaar weer zit. "Ik werk in de reisbranche, dus er is veel onzekerheid over hoe dit afloopt." Als ze klanten aan de telefoon heeft, moeten de kinderen elkaar helpen. "Ik ben enorm trots als ik zie hoe goed ze dat doen. De middelste is heel goed in rekenen en helpt de oudste die al op het voortgezet onderwijs zit. Maar ik zie ook dat de kinderen vaker huilen en down en hysterisch zijn. Ze missen school."