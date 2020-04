De uitzending van 20 april

Onderzoek kinderen en corona

Kinderarts Patricia Bruijning van UMC Utrecht is te gast om te praten over het onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen die het coronavirus hebben. Dat onderzoek is onderdeel van de besluiten van het kabinet om mogelijk de coronamaatregelen te versoepelen. Daarover is morgen een persconferentie. Politiek duider Arjan Noorlander kijkt daarom ook vast vooruit op wat we daarvan kunnen verwachten.