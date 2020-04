Woningmarkt in coronacrisis: run op hypotheken en starters ruiken hun kans

Coronacrisis of niet: de woningmarkt draait nog volop. In vergelijking met maart vorig jaar deden twee keer zoveel mensen een hypotheekaanvraag en ook april belooft een topmaand te worden voor de aanbieders. Dat de crisis ook op de woningmarkt voelbaar zal zijn, daar zijn economen het wel over eens. Maar wat de effecten precies zullen zijn, kan niemand met zekerheid stellen. Gaan de prijzen wat minder hard stijgen (de voorspelling van Rabobank) of gaan ze omlaag, zoals ABN Amro verwacht? Vooralsnog is er geen reden tot somberheid, zeggen makelaars tegen Nieuwsuur. Zo ruiken starters na jarenlange prijsstijgingen eindelijk hun kans. "Ik heb nu in elk geval geen concurrentie van expats", zegt een koper.

Virtueel een huis bezichtigen In de anderhalvemetereconomie is ook het bezichtigen van een woning niet meer wat het geweest is. Volgens de richtlijnen van makelaarsvereniging NVM mogen maar twee mensen tegelijk bezichtigen, is de eigenaar van de woning niet thuis en worden deurklinken en trapleuningen voor elke bezichtiging gedesinfecteerd. Makelaar Bart ter Haar uit Amsterdam-Zuid merkt dat het aantal bezichtigingen sinds de coronamaatregelen flink is afgenomen. "Ik denk dat we veertig procent minder kijkers hebben dan normaal." Maar staat wel wat tegenover: "De mensen die komen kijken zijn serieuzer, dus het aantal transacties blijft redelijk stabiel." Veel makelaars bieden nu virtuele bezichtigingen aan. Zo laten ze videobellend de woning aan hun klant zien. Anderen organiseren live bezichtigingen via Facebook. Ter Haar was een paar jaar geleden een van de eerste makelaars die zich specialiseerden in bezichtigingen op afstand. Alle huizen die hij verkoopt, zijn op zijn website door middel van virtual reality (VR) te bekijken. "Dat was altijd al interessant voor buitenlandse kopers. Maar nu is het ook handig voor mensen die liever geen bezichtiging willen doen. Met onze VR-functie kun je virtueel door het huis lopen." Toch is er niemand die een huis koopt zonder een echte bezichtiging, zegt Ter Haar. "Dat zou ik iedereen ook afraden. Het gebeurt wel dat mensen een eerste bod doen op basis van de virtuele rondleiding."

“ We zien dat er reëlere prijzen voor huizen worden gevraagd. Anders komt er niemand kijken. Bart ter Haar, makelaar uit Amsterdam-Zuid

Na jarenlange prijsstijgingen zijn er ook mensen die juist nu tijdens de coronacrisis hun kans ruiken. Wiebe Krenn (30) is al jaren op zoek naar een appartement binnen de ring van Amsterdam. "Na wel vijftig bezichtigingen heb ik nog steeds niks gevonden." Hij zoekt een woning voor maximaal 350.000 euro en heeft veel concurrentie. "Veel startende stelletjes hebben ook dat budget, terwijl ik in mijn eentje zoek." Hij hoopt nu zijn slag te slaan. "Er zijn bijvoorbeeld geen expats die een huis in Amsterdam zoeken. Ik heb ook weleens te maken gehad met buitenlandse investeerders. Dan werd er tijdens een bezichtiging gewoon gezegd: 'Ik bied wat hij biedt, maar dan 10.000 meer.'"

Gouden maand voor hypotheekaanbieders Hypotheekverstrekkers hebben op dit moment te maken met topdrukte. Vooral het aantal oversluiters, mensen die niet van huis maar van hypotheek wisselen, groeit. Ze willen profiteren van de nu nog lage hypotheekrente. Dat blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) dat de aanvragen bij onder meer banken en hypotheekbemiddelaars registreert. "Het totale aantal hypotheekaanvragen was in maart bijna honderd procent hoger dan in dezelfde maand in 2019. Als je kijkt naar de oversluiters, dan gaat het om een verdrievoudiging", zegt Arjen de Bake van HDN. Starters vroegen zo'n 40 procent meer hypotheken aan dan in maart vorig jaar. De voorlopige cijfers wijzen erop dat april weer een gouden maand wordt voor hypotheekaanbieders.