De uitzending van 19 april

Hoe beleven Nederlanders in het buitenland de lockdown?

Het coronavirus heeft bijna elk land ter wereld in haar grip. En dat heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven, de gezondheidszorg en de economie. Nieuwsuur sprak met vijftien Nederlanders in het buitenland, hoe beleven zij de crisis in hun land? En welke maatregelen wijken af van de Nederlandse aanpak? Vandaag kijken we naar: de lockdown.