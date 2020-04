Juf Cynthia vreest voor haar leerlingen in achterstandwijken

Sinds de scholen op 16 maart dichtgingen, zijn ouders opeens thuisleraren. Voor kinderen die met hun eigen laptop aan kunnen schuiven naast hun hoogopgeleide, goedverdienende ouders is dat niet zo'n probleem. Zeker niet als ze af en toe in hun tuin kunnen spelen.

Maar voor kinderen in een groot gezin zonder eigen computer in een twee-kamerflatje zonder balkon en met ouders die geen Nederlands spreken, ligt dat een stuk ingewikkelder. Bij scholen groeit de zorg dat deze kinderen een grotere achterstand oplopen dan de rest van hun klas.

Die zorgen heeft ook lerares Cynthia Inge. Zij geeft les op basisschool Blijvliet in Rotterdam-Zuid. Normaliter werkt ze drie dagen per week op school, nu werkt ze er vijf vanuit huis. "Sommige leerlingen hebben een thuissituatie die me aan het hart gaat. Vooral als ik ze dan twee of drie dagen niet kan bereiken, dan krijg ik het daar best benauwd van."

In de avond bellen

De school Blijvliet staat in een wijk waar volgens het CBS de 'belemmerende' factoren voor goede schoolprestaties maximaal zijn: een hoog percentage gezinnen met schuldproblemen en ouders met een laag opleidingsniveau. En meer dan negentig procent van de Blijvliet-ouders is van niet-Nederlandse afkomst.

Juf Cynthia doet haar best om te voorkomen dat haar leerlingen achterstanden oplopen. "Als ik niks van een leerling hoor, probeer ik zelfs in de avond nog even te bellen of te appen. En als het dan nog niet lukt, neem ik contact op met interne begeleiding bij ons."

Thuis werkt Cynthia vanachter haar laptop aan haar keukentafel. De stoel van haar eigen peuter is leeg, die is bij oma zodat ze tijd heeft voor haar leerlingen.

In deze video zie je hoe juf Cynthia contact houdt met haar leerlingen in coronatijd: