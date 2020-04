De uitzending van 18 april

Zorgen over leerlingen in de achterstandswijken

Volgende week besluit het kabinet of de scholen gesloten blijven. Ondertussen doen duizenden leraren hun best om hun kinderen op afstand les te geven. Maar dan maakt het nogal wat uit of die kinderen allemaal thuis achter hun eigen computer zitten, geholpen door hoogopgeleide ouders die thuiswerken, of dat ze in een gezin wonen waar geen Nederlands gesproken wordt en waar geen of te weinig computers zijn. Hoe bereik je dan je leerlingen? We gaan op bezoek bij een basisschool in een van de achterstandswijken in Rotterdam-Zuid.