De uitzending van 17 april

De verhoudingen in de wereld na corona

Hoe ziet de wereldorde eruit als de huidige crisis voorbij is? Hoe verandert de verhouding tussen wereldmachten Amerika en China? En wat betekent corona voor globalisering: is er straks minder handel tussen landen, reizen we minder, ontstaat er meer wantrouwen en trekken we ons terug achter onze nationale muur? Of kiezen we juist voor méér samenwerking en een wereldwijde voorbereiding op toekomstige crises? We vragen het deskundigen en geopolitieke denkers.