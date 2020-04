De uitzending van 16 april

De rol van de premier in crisistijd Hoe wordt er gekeken naar de rol van Mark Rutte als leider van een volk in crisistijd? Vooralsnog oogst het kabinet hoge waardering en de VVD van Mark Rutte doet het goed in de peilingen. Een groot deel van de bevolking heeft vertrouwen in de premier. Vanavond: vriend en vijand over Rutte in crisistijd.

Sterke stijging aantal werklozen Het aantal mensen met een WW-uitkering is in maart sterk gestegen. Het UWV meldt dat bijna 38.000 mensen die maand een nieuwe WW-uitkering kregen. Dat is 42 procent meer dan in februari. De toename is gigantisch sinds de beperkende maatregelen werden aangekondigd. Vanavond: hoe is het om van de ene op de andere dag je baan te verliezen door de coronacrisis?

Bekijk ook Sterke stijging aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart

Wie wint de World Press Photo 2020? World Press Photo heeft uit bijna 74.000 foto's een selectie gemaakt. Uiteindelijk zijn in tien categorieën 44 fotografen uit 24 landen genomineerd. De winnaars in de verschillende categorieën worden vanavond bekendgemaakt. Live in Nieuwsuur: wie maakte dé foto van het jaar? We spreken met de winnaar en juryvoorzitter Lekgetho Makola.