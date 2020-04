De uitzending van 15 april

'Zorgpersoneel wordt te weinig getest' Zorgverleners zijn de grootste besmettingshaard van het coronavirus geworden. Maar ze werken zonder voldoende bescherming. Daardoor raken er onnodig veel mensen besmet. Dat vindt Jos de Blok, oprichter van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Zijn organisatie regelde zelf voor de medewerkers de mogelijkheid om zich te testen. Vandaag debatteert de Kamer over de aanpak van de coronacrisis en het kabinet geeft vanavond een nieuwe persconferentie over de maatregelen. Te gast is Jos de Blok, van Buurtzorg. Hoe kom je erachter of je corona hebt gehad als je niet bent getest? Daarvoor worden er nu immuuntesten ontwikkeld. Maar hoe betrouwbaar zijn die testen? Bekijk onze YouTube:

WHO onder vuur van Trump De Verenigde Staten schorten hun betalingen aan wereldgezondheidsorganisatie WHO op. President Donald Trump verwijt de organisatie foute informatie te hebben verspreid over het coronavirus, de crisis te hebben onderschat en China onvoldoende kritisch te hebben benaderd. De VS betaalt jaarlijks 400 tot 500 miljoen dollar aan de organisatie, bijna 15 procent van de totale begroting. Het besluit maakt internationaal veel reacties los. Wat betekent dit voor de bestrijding van de pandemie?