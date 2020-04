De uitzending van 14 april

Correspondent Rolien Creton doet verslag. En we spreken met politicoloog Michael Bang Petersen. Hij adviseert de Deense overheid over de aanpak van en vooral communicatie over de coronacrisis.

Coronacrisis leidt ook tot saamhorigheid

Het aantal initatieven om elkaar te helpen in deze roerige tijden is inmiddels niet meer te tellen. Vrijwilligers die koken voor ouderen, gratis auto's voor hulpverleners, alpaca's knuffelen in het verpleegtehuis en heel veel cabaretiers en muzikanten die gratis hun steentje bijdragen.

Wij brengen een aantal mooie initiatieven in Nederland in beeld en spreken ook met hoogleraar Sociologie Justus Uitermark. Volgens hem krijgen we op dit moment een lesje in wederzijdse afhankelijkheid.