De uitzending van 13 april

Gaan de scholen straks weer open? Kunnen leerlingen na de meivakantie weer terug naar school? Dat is nog de grote vraag. En als ze open gaan, hoe dan? Achter de schermen wordt daar al druk over nagedacht. We spreken erover met basisschooldirecteur Victor van Toer en Jan van de Ven, initiatiefnemer van het Lerarencollectief, zij zijn te gast. En we kijken naar hoe ze het in de rest van Europa aanpakken.

Beademingsapparaat van eigen bodem Een groep studenten klinische geneeskunde van de Technische Universiteit in Delft besloot half maart een beademingsapparaat voor coronapatiënten te ontwerpen en te bouwen. We zijn nu ruim drie weken verder en in Delft lijkt een wonder geschied. Het apparaat is af, het heet de AIRone en is voor 100 procent van Nederlandse makelij.

