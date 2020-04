De uitzending van 10 april

Corona in verpleeghuizen

In verpleeghuizen maakt het coronavirus onder hoogbejaarden veel slachtoffers. Veertig procent van de 2500 verpleeghuizen in Nederland kampt met een corona-uitbraak. Ook het Wereldhuis in Boxtel. Daar stierven afgelopen week 17 bewoners.

Vanwege besmettingsgevaar konden wij zelf niet naar binnen, maar een medewerker filmde voor ons de ramp die zich achter de deuren voltrekt.

Solidariteit in Europa

Hoe één zijn we nog nu het coronavirus Europa in z'n greep houdt? Gisteren bereikten de Europese ministers van Financiën een akkoord over het financieel hulppakket voor landen die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen. Nederland en Italië hebben allebei water bij de wijn moeten doen.

We spreken met Eurocommissaris Frans Timmermans over het optreden van minister Hoekstra en solidariteit in Europa.

De Onderstroom: watersportstadje Blokzijl

Het maakt niet uit wie je bent of waar je woont. Iedereen in Nederland heeft met de coronacrisis te maken. Vandaag beginnen we een nieuwe serie van 'De Onderstroom'. Verslaggever Jan Eikelboom gaat op reis door Nederland, op zoek naar de verhalen. Vandaag: watersportstadje Blokzijl, waar het toerismeseizoen nu al is mislukt.