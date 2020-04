De uitzending van 9 april

Crisisberaad kabinet over corona In verband met Goede Vrijdag morgen vergadert de ministerraad vandaag. Ook is er vandaag wederom een kabinetscrisisberaad over de gevolgen van het coronavirus. Gisteren kreeg de Tweede Kamer van het RIVM te horen dat in ten minste 40 procent van de verpleeghuizen in Nederland besmettingen zijn met corona. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag met politiek duider Arjan Noorlander.

De democratie in tijden van corona Hoe draait de Tweede Kamer in deze crisistijd? Het aantal vergaderingen is de afgelopen tijd drastisch ingekort. Elke week is er nu alleen nog een plenair debat over de coronacrisis en soms een commissievergadering. Maar daardoor stapelen belangrijke wetsvoorstellen zich op. Ook moet het kabinet democratisch worden gecontroleerd. Vanmiddag wordt er besproken hoe dat verder moet.

Zekerheid in getallen De Italiaanse schrijver Paolo Giordano, vooral bekend van zijn bestseller 'De eenzaamheid van de priemgetallen', schreef in zes dagen en nachten een essay over de coronacrisis: In tijden van besmetting. Oorspronkelijk is Giordano natuurkundige. In deze onzekere tijden keert hij terug naar zijn oude vakgebied; cijfers en modellen geven hem houvast. Dit wil hij ook aan zijn lezers meegeven.