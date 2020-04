De uitzending van 8 april

Kamer debatteert over coronacrisis

Jaap van Dissel van het RIVM en Diederik Gommers van de vereniging van IC-artsen geven hun wekelijkse technische briefing aan Tweede Kamerleden. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de coronacrisis. Cruciaal is de vraag hoe we omgaan met het 'nieuwe normaal' waarin we nog lang moeten leven met corona en we veel meer mensen gaan testen en besmettingen mogelijk gaan volgen met apps. Volg het allemaal hier.