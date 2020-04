De uitzending van 7 april

Eerste boek over de coronacrisis

Het eerste coronaboek is een feit. Schrijver Paolo Giordano - vooral bekend van zijn bestseller De eenzaamheid van de priemgetallen - schreef een essay over de coronacrisis. Oorspronkelijk is de schrijver natuurkundige. In deze onzekere tijden keert hij terug naar zijn oude vakgebied, want cijfers geven hem houvast.

In zes dagen en nachten schreef hij onafgebroken aan In tijden van besmetting. Paolo Giordana vertelt vanavond over zijn essay.