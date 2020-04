Van Wallen tot Giethoorn: zo stil zag je deze plekken in Nederland nog nooit

Dat we allemaal veel meer binnen (moeten) blijven en de stroom van toeristen compleet is opgedroogd, is goed te merken op plekken in Nederland die normaal heel druk zijn. Door de coronacrisis zijn ze in een klap helemaal stil gevallen. En dat levert soms unieke beelden op.

Want nog nooit zagen we de Zaanse Schans, waar het normaal vol staat met toeristen van over de hele wereld, zo uitgestorven. En in het Concertgebouw, dat jaarlijks door zeker 750.000 mensen wordt bezocht, heerst nu stilte. Maar ook op het anders zo drukke Utrecht Centraal Station is het een stuk rustiger omdat veel minder mensen met de trein reizen.

Bekijk alle afleveringen hieronder: