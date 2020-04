De uitzending van 5 april

Is er een exitstrategie voor de coronacrisis? Steeds meer mensen denken na over een 'exit-strategie' voor de corona-epidemie. Want hoe kunnenwe voorkomen dat de economische schade groter wordt dan de huidige gezondheidscrisis? Is er een oplossing om de balans te vinden tussen enerzijds kwetsbaren beschermen en daarnaast het normale leven zo veel mogelijk weer laten doorgaan? Daarover spreken we met een ondernemer Wendy van Ierschot, voorzitter van de Entrepeneurs Organization ("Er wordt nu teveel gefocuset op de zorg en te weinig op de economische gevolgen") en epidemioloog Patricia Bruijning ("Social distancing zal de norm blijven als je andere regels versoepelt").

Wie zijn de coronadoden van Brabant? Vorige week overleden 930 Brabanders, bijna twee keer zoveel als in de eerste maanden van dit jaar. Niet alleen vrienden en familieleden kunnen niet bij de uitvaart van hun geliefden zijn. Ook het eerbetoon van Gilden - die normaal gesproken in Brabant een belangrijke rol spelen bij uitvaarten - is grotendeels niet mogelijk. De schuttersgilden beschermden in de middeleeuwen steden en dorpen. Nu zijn het actieve verenigingen waarbij broederschap, traditie en folklore hoog in het vaandel staan. Nieuwsuur spreekt met nabestaanden en vrienden van vier slachtoffers in Brabant. Na de ontdekking van het eerste coronageval, groeide de provincie uit tot de brandhaard in Nederland. Vooral Oost-Brabant is zwaar getroffen. Bekijk onze YouTube: