De uitzending van 4 april

Allemaal binnenblijven Gelderland doet een klemmende oproep aan hun inwoners om zich bij het mooie weer van dit weekend strikt te houden aan de coronamaatregelen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is vanavond te gast: hoe gaat het met de handhaving in dit mooie weekend? En gaat het afsluiten van allerlei plekken waar mensen niet mogen komen niet te ver? Ook gaan we op pad met een cultureel antropoloog die op straat laat zien hoe snel mensen zich aanpassen aan de coronasituatie.

Volg ook het laatste nieuws via het liveblog van de NOS.

Huiselijk geweld in tijden van corona Instanties die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, maken zich zorgen. Ze zijn bang dat er de komende tijd meer kinderen of vrouwen mishandeld worden. En ze vrezen dat dat minder in de gaten loopt, omdat bijvoorbeeld de scholen dicht zijn. En juist die scholen zien vaak als eerste of er iets mis is in de thuissituatie. Bij de jeugdbescherming in de regio Rotterdam komen hulpverleners jaarlijks bij bijna zevenduizend gezinnen over de vloer, omdat de kinderen zich in een onveilige situatie bevinden.