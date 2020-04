Het verdriet van Brabant

De impact van corona op Brabant is groot. Na de ontdekking van het eerste coronageval groeide de provincie uit tot de brandhaard in Nederland. Vooral Oost-Brabant wordt zwaar getroffen. Nergens zijn zoveel ziekenhuisopnames en er sterven dagelijks mensen, vooral ouderen, aan het virus. Brabant leeft deze weken op het ritme van de uitvaarten.

In de cijfers is een afname te zien van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, maar daar merkt huisarts Eduard Graat nog weinig van. Hij werkt van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts. Ook uitvaartondernemer Ton Claassen ziet het nog niet rustiger worden. "Afgelopen week hebben we vijftien uitvaarten verzorgd en voor komende week hebben we er al evenveel op de planning staan."

Wij waren de afgelopen dagen in Uden, Veghel en Boerdonk. Bekijk hier onze reportage: