De uitzending van 2 april

Het dagelijkse overzicht over het aantal IC-opnames; voor de meeste Nederlanders zijn het gewoon cijfers. Maar achter die cijfers schuilt veel angst en verdriet. In de eerste plaats bij de families van de patiënten. Zoals de familie van taxichauffeur John Molkenboer (66) uit Capelle aan den IJssel, die vermoedelijk besmet raakte tijdens een van zijn laatste taxiritten voor zijn pensioen. Nu vecht hij op de IC voor zijn leven.

Het dagelijks leven in Bergamo in tijden van corona

Noord-Italië is de regio waar het coronavirus keihard heeft toegeslagen. Al ruim drie weken ligt het leven er volledig stil. Toch blijft het virus er dagelijks vele levens eisen. De mortuaria puilen inmiddels uiten, de straten zijn er leeg. Een verslag uit Bergamo, een stad die tot stilstand is gekomen en waar het leed gigantisch is.