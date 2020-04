De uitzending van 1 april

Net als andere zelfstandigen kunnen sekswerkers aanspraak maken op sociale regelingen en noodfondsen van de overheid. Maar: niet alle mensen in de prostitutie zijn zzp'er of hebben een DigiD. Zij vallen buiten de boot. We spreken hulpverleners en sekswerkers die tóch doorwerken.

Sekswerkers in het hele land werken gewoon door, ondanks het verbod vanwege het coronavirus. Prostituees vrezen in geldnood te komen en proberen het op een andere manier. Ze werken nu veelal vanuit huis.

Veel meer mensen getest

Vanaf maandag kunnen ook zorgmedewerkers die klachten hebben en die niet in het ziekenhuis werken, getest worden op corona. Op dit moment is er capaciteit voor 4000 tests per dag. Volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wordt dat op korte termijn uitgebreid tot 17.500 per dag. Uiteindelijk moet dat opgehoogd worden tot 29.000. Dan kunnen ook mensen buiten de zorgsector getest worden.

Wat is de rol van grootschalig testen bij de bestrijding van corona, en hoe effectief is het? Te gast is Kees Brinkman, internist-infectioloog bij het OLVG in Amsterdam. En we kijken naar IJsland, dat door een hoge testcapaciteit veel tests kan uitvoeren.