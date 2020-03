De uitzending van 31 maart

Italiaanse politici halen uit naar Nederland

Twaalf Italiaanse burgemeesters, gouverneurs en een Europarlementariër halen in een open brief in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung uit naar Nederland, dat zich volgens hen allesbehalve solidair opstelt in de coronacrisis. Die felle kritiek klonk ook al na de EU-top van afgelopen week.

Nederland verzet zich met een aantal andere landen vooralsnog tegen het vrijmaken van meer financiële noodsteun voor landen die hard worden geraakt, zoals Italië. De Italiaanse politici bestempelen Nederland als aanvoerder en roepen Duitsland op zich niet bij de kritische groep landen aan te sluiten.

We spreken erover met onze vaste econoom Mathijs Bouman en politiek verslaggever Arjan Noorlander.