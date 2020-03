Dakloos tijdens de coronacrisis: ‘We worden gezien als tikkende tijdbom’

Terwijl iedereen in Nederland zoveel mogelijk thuis moet blijven om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, is er ook een hele groep mensen die niet thuis kán blijven, simpelweg omdat deze mensen geen huis hebben. Daniël (37) is een van hen. Om economische redenen heeft hij sinds twee jaar geen dak meer boven zijn hoofd.

Ook in de daklozenopvang moet iedereen anderhalve meter afstand houden. Daardoor passen er minder bedden en dus minder mensen in de opvang. "Ik spreek voor een hoop anderen", zegt Daniël op een leeg Damrak in centrum Amsterdam. "In de opvang zeiden ze tegen me: dit is jullie laatste avond, morgen kunnen jullie hier niet meer terecht. Het is momenteel vol."

Isolatie in een tent

Anderen kiezen er zelf voor de daklozenopvang te verlaten. Renee (62) zat een aantal weken in de winteropvang toen daar iemand ziek werd. "Ik dacht: wegwezen hier." Renee bivakkeert nu in zelfverkozen isolatie in een tentje aan de A10. Dat vindt hij veiliger dan in de opvang tussen de andere daklozen. "Dat was mijn angst. Hoe meer besmettingen in Europa en in Nederland, kreeg ik het idee: het loopt een keer fout hier."

Zijn daklozen een tikkende tijdbom? "Corona is tikkende tijdbom", vindt Daniël, maar daklozen vormen wel een risicogroep. "Je zou toch verwachten dat de meest kwetsbaren dan in het belang van de maatschappij als eerste worden opgevangen. Als dat niet gebeurt, dan is de meest kwetsbare groep automatisch een tikkende tijdbom, natuurlijk."

Slapen in een sporthal

In allerijl bouwt gemeente Amsterdam samen met hulporganisaties sporthallen om tot noodopvang. Ook in andere steden in Nederland gebeurt dit. Staatssecretaris Paul Blokhuis riep gemeenten vrijdag op om daklozen zoveel mogelijk van de straat te halen om het risico op verspreiding van het virus onder deze groep te verkleinen.

Met 6000 daklozen spant Amsterdam de kroon qua aantallen daklozen in Nederland. Illegalen, ongedocumenteerden, drugs- en alcoholverslaafden en economische daklozen: voor al die verschillende groepen moet de gemeente passende opvang vinden.