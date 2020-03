De uitzending van 30 maart

RIVM somberder over IC-capaciteit De effecten van de coronamaatregelen zijn tot nu toe minder dan verwacht. Het RIVM is een stuk somberder over het aantal coronapatiënten dat op de intensive care terecht zal komen. In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatiënten op de IC, wat vorige week nog gold als het sombere scenario. Dat het aantal hoger ligt komt mede doordat het RIVM er nu van uitgaat dat patiënten langer op de IC blijven liggen. Rekende het RIVM vorige week nog met 10 dagen, inmiddels wordt uitgegaan van 23 dagen. Kan de capaciteit op de IC's snel genoeg opgeschaald worden?

Dakloos tijdens de coronacrisis Hoe is het om dakloos te zijn in de coronacrisis? Opvangcentra sluiten hun deuren of beperken hun capaciteit om te voorkomen dat mensen te dicht op elkaar liggen. We kijken in Amsterdam waar de gemeente sporthallen ombouwt tot opvangplakken.