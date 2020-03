De uitzending van 29 maart

New York: epicentrum corona-uitbraak VS

Voor de inwoners van de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Connecticut is een streng reisadvies afgekondigd. Voor een periode van veertien dagen moeten mensen in de zogeheten tri-state area afzien van alle niet-essentiële reizen, zo heeft president Donald Trump in overleg met de gezondheidsautoriteit CDC bepaald.

New York geldt als het epicentrum van de corona-uitbraak in de VS. Er zijn meer dan 52.000 mensen positief getest. Van de ruim 2000 doden in de VS door corona, zijn er 700 in New York geregistreerd. Het totaal aantal besmettingen in de VS staat op ruim 121.000. Vanavond een reportage vanuit New York. En een gesprek met correspondent Marieke de Vries over de situatie in de VS.