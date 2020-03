De uitzending van 28 maart

Het coronavirus houdt Brabant in z'n greep

Op 27 februari kreeg toenmalig minister Bruno Bruins van Medische Zorg live op tv een briefje in zijn handen: de eerste patiënt met corona lag in het ziekenhuis van Tilburg. Daarmee was het virus definitief opgedoken in Nederland. Inmiddels zijn we een maand verder en weten we dat die patiënt niet de eerste was, en ook zeker niet de laatste.

Het coronavirus houdt Brabant al weken in zijn greep. Noord-Brabant is met 2748 besmettingsgevallen nog steeds de zwaarst getroffen provincie. Vanavond zoomen we in op de situatie in Brabant, met o.a. de actuele cijfers, een reportage uit Oost-Brabant en te gast is Commissaris van de Koning van Noord-Brabant Wim van de Donk.