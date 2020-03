De uitzending van 27 maart

Mobiele data in strijd tegen corona? De Europese Commissie wil de verspreiding van het coronavirus in Europa via telefoongegevens in kaart brengen. De Eurocommissaris van Interne Markt heeft telecomproviders gevraagd locatiedata van hun klanten te delen. Wat kun je met allemaal met die gegevens en waar ligt de grens? We kijken ook naar Israël, waar het gebruik van locatiegegevens al tot protesten leidde.

De zoektocht naar een vaccin In de hele wereld wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Wij spreken erover in de studio met Hanneke Schuitemaker, zij is hoogleraar virologie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd virale vaccins bij het bedrijf Janssen.