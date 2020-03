De uitzending van 26 maart

Coronacrisis zorgt voor recessie

Nederland komt door de coronacrisis hoe dan ook in een recessie, zegt het Centraal Planbureau. Ondanks alle economische steunmaatregelen zal de crisis hoge werkloosheid veroorzaken. Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, bespreekt vanavond de verschillende economische scenario's voor de toekomst.

Debat over coronacrisis

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de ontwikkelingen in de coronacrisis. Vanavond een verslag daarvan in onze uitzending. Politiek duider Arjan Noorlander behandelt de belangrijkste punten uit het debat.