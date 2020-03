De uitzending van 25 maart

Hoe verandert samenleving na corona?

De coronacrisis treft iedereen en raakt onze manier van samenleven. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zit vanavond in onze studio. Hoe zal volgens hem de Nederlandse samenleving veranderen na de corona-uitbraak?

Zo beleven 13 landen de coronacrisis

Hoe beleeft de bevolking in 13 verschillende landen de coronacrisis? Onderzoeksbureau Ipsos peilde de publieke opinie rondom de uitbraak van het virus. Ook Nederlanders gaven hun mening. In het onderzoek komt onder meer aan bod hoeveel vertrouwen er is in de regering, hoe mensen denken over de economische vooruitzichten en in hoeverre mensen zich zorgen maken op dit moment.