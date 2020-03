De uitzending van 24 maart

Corona op Lesbos 'zou catastrofaal zijn'

Wat als het coronavirus het Griekse eiland Lesbos bereikt? De 20.000 asielzoekers in en rond vluchtelingenkamp Moria leven er in erbarmelijke omstandigheden, met weinig hygiëne. Afstand houden van anderen is vrijwel onmogelijk. We spreken erover met de Amsterdamse huisarts Steven van de Vijver, die werkt als vrijwilliger voor Stichting Bootvluchteling en net terug is van Lesbos.