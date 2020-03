De uitzending van 23 maart

Ook is er om 19.00 uur op het provinciehuis in Utrecht het Veiligheidsberaad, met de 25 verschillende veiligheidsregio's. Daar zijn onder meer de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam bij. Het zal gaan over samenscholingsverboden voor situaties zoals afgelopen weekend, toen dagjesmensen op overvolle plekken rondliepen. Vanavond het laatste nieuws.

Het kabinet overlegt vandaag om 17.00 uur of er extra maatregelen getroffen moeten worden. De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing komt bespreekt vandaag de laatste cijfers van het RIVM. Na aan dit overleg is er rond 18:30 uur een persconferentie.

Noordelijke provincies testen massaal zorgverleners

Het Noorden gaat extra testen op corona. Alex Friedrich, arts en microbioloog van het UMCG in Groningen en zelf positief getest op het coronavirus, zegt in een interview met De Groene Amsterdammer: "Wij hebben ons losgekoppeld van het landelijke beleid en doen het gewoon bij zorgverleners: testen, testen, testen." Hij wil daarmee voorkomen dat er in het Noorden een zelfde situatie ontstaat als in Brabant.

