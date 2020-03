De uitzending van 22 maart

Ondertussen steeg het corona-dodental gisteren met 793, de grootste stijging sinds de uitbraak van het virus. We doen verslag vanuit het zwaar getroffen Bergamo en spreken met correspondent Mustafa Marghadi .

In de strijd tegen het coronavirus sluit Italië tot minstens 3 april alle niet-essentiële bedrijven en fabrieken, maakte premier Guiseppe Conte gisteren bekend. Alleen vitale bedrijven blijven open.

Gebrek aan tests en bescherming in gehandicaptenzorg

Instellingen in de gehandicaptenzorg en ouders van kinderen die in deze instellingen wonen, stellen dat er veel te weinig op corona wordt getest. Bovendien is er een gebrek aan mondkapjes en beschermende kleding, vertellen zij aan Nieuwsuur. Ze willen snel meer hulp voor de sector. Vanavond een reportage.