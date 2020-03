De uitzending van 21 maart

Coronapatiënten herhalen: houd afstand!

Minstens anderhalve meter afstand houden van anderen, is de opdracht die alle Nederlanders hebben gekregen van de overheid en van experts. Alleen dan voorkomen we dat virusdeeltjes zich verspreiden.

Nu alle Nederlanders al een paar dagen sociaal afstand houden, is de vraag of we ons ook langere tijd aan die regel kunnen houden. Coronapatiënten vertellen aan Nieuwsuur wat de gevolgen kunnen zijn als dat niet lukt.