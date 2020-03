De uitzending van 20 maart

Hoe komen we aan meer beademingsapparatuur?

Als er - ondanks de 'flatten the curve'-aanpak van de overheid - op een bepaald moment een grote piek is in het aantal coronapatiënten, kan ons zorgsysteem dat dan aan? Cruciaal hierbij is het aantal beademingsapparaten, waarvan maar een beperkt aantal beschikbaar is. Kunnen we die apparaten in Nederland snel genoeg produceren, of uit het buitenland halen?