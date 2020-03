Niet meer besmettelijk, toch een paria: 'Iedereen is doodsbang'

Na zo'n twee weken in quarantaine voelt de 64-jarige hoogleraar Rob van den Hoven zich weer een stuk beter. Hij heeft zelfs weer even in zijn moestuin gewerkt. Maar het omspitten gaat nog niet als vanouds, een minimale inspanning blijkt veel energie te kosten. Na een bezoek aan Noord-Italië werd hij positief getest. Nu hij zich beter voelt, wil hij de straat weer op. Maar zijn vrienden zien hem liever nog een tijdje niet. "Iedereen is doodsbang. Ik zou naar een verjaardag gaan maar dat wilden ze niet." Bang voor reacties Nieuwsuur heeft de afgelopen dagen gesproken met tientallen mensen die ziek zijn door het coronavirus. Veel van hen willen niet met hun volledige naam genoemd worden en niet in beeld komen. Ze zijn bang voor de reacties en de gevolgen. Anderen zijn te ziek om aan de telefoon te komen. "Sorry, praten kost zelfs te veel energie nu", stuurt één van hen via WhatsApp. Bij de 29-jarige Frans uit Amsterdam begon het met een kriebelhoest. "De volgende dag werd ik wakker met koorts, zo'n 39 graden. Ik was verkouden, had een keelontsteking en hoestaanvallen. Zo erg dat ik geen lucht meer kreeg." Ook Van den Hoven was ernstig ziek. "De eerste twee dagen kon ik alleen maar kreunend in bed liggen." Hij beleefde een zeer benauwd moment.

0:31 'Ik kon bijna niet meer ademhalen'

"Ik kreeg keelpijn en dat ontwikkelde zich tot hoesten en hoofdpijn", zegt de 50-jarige Marina uit Gelderland. Ze denkt besmet te zijn in Oostenrijk. "Ik was vorige week in Sankt Anton. Aan het einde van de dag zijn we nog naar een après-ski-bar geweest. Daar waren veel mensen bij elkaar." Skivakantie eindigt in isolatie De skigebieden in Oostenrijk blijken een grote besmettingsbron te zijn, blijkt uit de gesprekken. Veel zieken zijn vorige week nog op vakantie geweest in Ischgl, Sankt Anton of Mayrhofen. Ook Frans is in het gebied geweest en gaat ervanuit dat hij het virus daar heeft opgepikt. "Die après-ski-tenten zijn druk, warm en iedereen schreeuwt in elkaars nek. Dat is een mooie plek voor het virus om te verspreiden."