De uitzending van 18 maart

Vanavond in de uitzending een verslag van het debat, het laatste nieuws vanuit politiek Den Haag en duiding van verslaggever Arjan Noorlander .

Kamerleden worden op dit moment bijgepraat over het coronavirus door Jaap van Dissel van het RIVM en Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en het Erasmus MC. Om 13.00 uur volgt er een Kamerdebat.

Hoe gaat dat in het geval van een totale lockdown? Hoe handhaafbaar zou dat zijn? En hoe houdt de politie zelf de sterkte op peil? Vanavond is Max Daniel , coördinator corona van de Nationale Politie, te gast.

Grootschalig onderzoek met tbc-vaccin

De academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht gaan op grote schaal een tbc-vaccin inzetten in een poging hun zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus. Het vaccin stimuleert het afweersysteem van de zorgmedewerkers waardoor zij mogelijk beter beschermd zijn tegen het coronavirus en een infectie milder zal verlopen. Wij gaan vandaag langs bij het Radboudumc in Nijmegen.