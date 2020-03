Noodpakket: Wat vinden een kok, een kapper en een filmproducent?

De regeling geldt met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 2020. Miniser Koolmees drukt zzp'ers op het hart niet meteen morgen naar de gemeente te rennen. "Want we hebben wel tijd nodig dit op te zetten."

Zo neemt de overheid tot 90 procent van het salaris over. "Door een groot deel van de lonen door te betalen, hopen we dat de economie op gang blijft en kunnen mensen hun baan houden."

De regeling is snel bedacht en volgens de minister van Sociale Zaken daarom ook niet perfect. "Fraude met zo'n regeling kan natuurlijk altijd, ondanks dat mensen achteraf wel moeten kunnen aantonen dat ze flink verlies hebben geleden. Als we niet snel handelen worden mensen ontslagen en lonen niet uitgekeerd."

Er zijn ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Ze krijgen de komende drie maanden hun inkomen aangevuld tot het sociale minimum en makkelijker toegang tot de bijstand als hun opdrachten wegvallen door de crisis.

De maatregel kan eventueel nog een keer verlengd worden met drie maanden. "We kunnen nu nog niet voorspellen of het dan allemaal achter de rug is, maar laten we niet speculeren wat er daarna moet gebeuren", zegt Koolmees.