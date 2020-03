De uitzending van 17 maart

Groepsimmuniteit tegen corona: wat zijn gevolgen van deze aanpak?

Premier Mark Rutte zei gisteren in zijn toespraak dat een groot deel van de bevolking de komende tijd besmet zal raken met het coronavirus, maar dat er ook op die manier immuniteit wordt opgebouwd. En dat is belangrijk om het virus in te dammen.

Volgens Jaap van Dissel, hoofd van het RIVM, zou ongeveer 50 tot 60 procent van de Nederlanders het virus moeten krijgen om groepsimmuniteit te bereiken. Maar wat zijn de consequenties van deze aanpak? Wat betekent het als zoveel mensen ziek worden, en hoeveel doden zouden daarbij vallen?

