De uitzending van 16 maart

Rutte spreekt

Premier Mark Rutte houdt vanavond een televisietoespraak over de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Die toespraak zal om 19.00 uur worden uitgezonden door de NOS. Rutte zal spreken over de situatie in Nederland, de noodzaak van de maatregelen die zijn genomen en over de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden.

