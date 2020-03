De uitzending van 14 maart

Ook spreken we minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Te gast is Nienke Nieuwenhuizen , specialist ouderengeneeskunde.

de nieuwe corona-maatregelen hebben voor paniek gezorgd onder ouderen. Ze durven de deur niet meer uit en bezoekjes aan ouderen blijven achterwege;. Dat leidt tot eenzaamheid. De ouderenbond ANBO heeft een hulplijn opgericht voor ouderen (lid of geen lid) die vanwege corona vragen hebben of gewoon een praatje willen maken. De lijn wordt plat gebeld door ouderen die soms al dagen niemand hebben gezien. We gaan op pad met verpleegkundige Christopher Mannessen, die thuiszorg verleent aan ouderen.

De enorme impact van corona in Bergamo

In het Italiaanse Bergamo zijn in korte tijd zo veel mensen aan corona overleden, dat er geen plaats is voor de lichamen in de mortuaria. Overledenen worden zonder bijeenkomst begraven. Nederlanders in Bergamo vinden dat de maatregelen in Nederland lang niet draconisch genoeg zijn. Ze verbazen zich erover.