Vooral 50-minners op de IC: 'Die gaan bij griep het hardst onderuit'

Maandag voorspelde Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care (IC), dat er dit weekend rond de honderd coronapatiënten op de Nederlandse IC's liggen. Die prognose komt niet helemaal uit, zegt hij nu.

"Mijn verwachting was dat er tussen de 800 en 1200 corona-besmettingen zouden zijn in het weekend. Ik denk dat dat uitkomt. Als je rekent dat tien procent van hen op de IC terechtkomt, dan kom je op 80 tot 120 patiënten met corona op de IC. Met 50 zitten we daar nu onder."

De IC-afdelingen "hebben nog nooit een virusuitbraak in deze mate meegemaakt", maar zijn nog "in control", zegt Gommers. In totaal zijn er 1150 IC-bedden in Nederland. "We zijn nog lang niet bij de situatie dat al die bedden vol liggen en we moeten kiezen wie we gaan behandelen."

In Noord-Brabant liggen in sommige ziekenhuizen acht tot tien coronapatiënten op de IC, weet Gommers. Maar ook daar kunnen ze het aantal patiënten voorlopig nog aan door ze in de regio over ziekenhuizen te verdelen. "En je merkt dat boven de rivieren de ziekenhuizen genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden."

Meeste patiënten onder de 50

Het valt Gommers op dat de meeste coronapatiënten op de IC's onder de 50 zijn. Dit terwijl juist ouderen met een slechte gezondheid het kwetsbaarst zijn. "Het zijn vooral 80-plussers die aan corona zijn overleden maar de mensen die bij ons aan de beademing liggen zijn vooral onder de 50."

Maar dit valt te verklaren. "De maatregelen die we in Nederland nu genomen hebben, beschermen juist die groep kwetsbare ouderen. En we zien het ook met de griep; mensen onder de 50 gaan het hardst onderuit."

"Maar het blijft lastig om te zeggen bij griep waarom het bij de één wel ontspoort en bij de ander niet."