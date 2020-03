De uitzending van 12 maart

Coronacrisis: doet Nederland genoeg?

Andere landen sluiten scholen en grenzen, maar in Nederland geldt alleen 'geen handen schudden' als enige landelijke maatregel tegen het coronavirus. Er zijn al meerdere online petities gestart om scholen in Nederland te sluiten. De WHO heeft de corona-uitbraak inmiddels ingeschaald als pandemie. Volgens hoogleraar Infectiepreventie Andreas Voss (Radboud UMC) kan de situatie in Nederland over één tot twee weken hetzelfde zijn als nu in Italië. "Als we willen voorkomen dat het snel meer wordt, dan moeten we nu iets doen."

De VS voert inmiddels een inreisverbod in voor 26 Europese landen, inclusief Nederland. De druk op het kabinet om extra maatregelen te nemen, wordt opgevoerd: vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak. Verschillende bedrijven hebben het door corona steeds moeilijker en onvoldoende middelen om een moeilijke periode te overbruggen. Daarom zijn alle ogen vandaag ook gericht op de Europese Centrale Bank (ECB). Die komt vandaag met het rentebesluit: naar verwachting neemt de bank maatregelen om Europa uit een crisis te houden. Want ook vandaag gingen de aandelenkoersen hard onderuit.

Vanavond in Nieuwsuur: het laatste nieuws, de internationale ontwikkelingen, gesprekken met economen, artsen en politici én het laatste nieuws van het RIVM.

Volg ook het liveblog van de NOS.