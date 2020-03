De uitzending van 11 maart

Corona onder de radar

Uit een steekproef onder inwoners in Brabant die milde symptomen hebben van een verkoudheid, blijkt dat een aanzienlijk deel van hen besmet is met het coronavirus. In Brabantse ziekenhuizen blijkt dat vier procent van de medewerkers met milde klachten het virus ook hebben. Dat meldt de Volkskrant vandaag. Vanavond het laatste coronanieuws.