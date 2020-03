De uitzending van 10 maart

Buitenlandse Zaken scherpt reisadvies voor Italië aan

De Italiaanse regering zal rond de 10 miljard euro uittrekken voor maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De reisbeperkingen die in Noord-Italië van kracht zijn, gelden vanaf vandaag voor het hele land. Zo mogen Italianen alleen op pad voor hun werk en verder alleen als het strikt noodzakelijk is.

In Nederland heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Italië aangescherpt: voor delen in het noorden van het land blijft code rood gelden (niet reizen), in de rest van het land geldt nu code oranje (alleen noodzakelijke reizen). Het aantal besmettingen in Nederland staat nu officieel op 321.

Bekijk voor de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus het liveblog van de NOS: