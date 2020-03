De uitzending van 9 maart

Start van MH17-proces, wat worden we wijzer?

Het strafproces over MH17 begint, bijna zes jaar na de vliegramp. Drie Russen en een Oekraïner staan terecht, maar zij zijn niet aanwezig in de rechtbank op Schiphol. De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van de Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde. Het proces gaat waarschijnlijk jaren duren.

Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp zit in de zaal en schuift vanavond aan in de uitzending. Wat viel hem op? En wat zijn we na vandaag wijzer geworden?

